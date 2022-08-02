تفاصيل جديدة عن عقد كوندي مع برشلونة

يواصل نادي برشلونة الإسباني مفاجآته خلال فترة الانتقالات للموسم الجديد، حيث أعلن النادي خلال الأيام الماضية عن ضم النجم الفرنسي جول كوندي إلى صفوفه قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني.

وبحسب موقع "GOAL" نقلًا عن صحيفة "سبورت"، فإن نادي برشلونة الإسباني من المقرر أن يدفع حوالي 62 مليون يورو بشكل إجمالي في تلك الصفقة، كما أن المبلغ الأساسي في الصفقة هو 50 مليون يورو ثابتة يحصل عليها نادي إشبيلية، بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 12 ونصف مليون يورو.

وعند الحديث عن المتغيرات، فهذا يعني أن إشبيلية سيحصل على مليوني ونصف مليون يورو في كل موسم يلعب فيه كوندي 60% من إجمالي مباريات النادي الكتالوني في أول خمسة مواسم له.

جول كوندي (المصدر: أ ف ب)

من ناحية أخرى، كشفت صحيفة "سبورت" أن راتب كوندي مع برشلونة قد يصل إلى تسعة ونصف مليون يورو في أول موسم، مع الارتفاع بشكل تلقائي إلى 12 مليون يورو في المواسم الأربعة التالية، إلى جانب مكافأة توقيع مليوني يورو ومتغيرات بواقع مليوني يورو في حال لعب كوندي 60% من إجمالي المباريات.

الجدير بالذكر أن نادي تشيلسي الإنجليزي كان يحاول الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي كوندي، إلّا أن اللاعب فضل الانضمام إلى صفوف النادي الكتالوني تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

مينديش مصمم على إخراج رونالدو من مانشستر يونايتد