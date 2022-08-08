برشلونة يكرّم داني ألفيش بحفل وداع على الكامب نو (فيديو)

ودع يوم أمس نادي برشلونة الإسباني أسطورته البرازيلية اللاعب داني ألفيش في حفل تكريم أقيم على ملعب الكامب نو بحضور الآلاف من عشاق وجماهير النادي.

وحرص النادي الكتالوني على توديع أفضل ظهير في تاريخ النادي داني ألفيش، وذلك قبيل مواجهة الفريق في كأس خوان جامبر ضد فريق ألفيش الحالي بوماس المكسيكي، وقام كابتن الفريق بوسكيتس في البداية بتقديم قميص الفريق الخاص بالموسم الجديد وعليه اسم ألفيش وعدد المباريات التي خاضها في مسيرته مع البارسا.

داني ألفيش (المصدر: صفحة برشلونة على تويتر)

برشلونة يكرم أسطورة النادي داني ألفيش

وبحسب موقع "GOAL"، حصل ألفيش أيضًا على درع فضي خاص من رئيس النادي جوان لابورتا الذي تواجد في حفل التكريم، وفي الوقت ذاته ظلت الجماهير تهتف طوال الوقت وتغني باسم اللاعب.

وبعد بداية المواجهة، شارك ألفيش مع ناديه الجديد حوالي ساعة من عمر المباراة، وعندما تم تبديله هتف الملعب بأكلمه باسمه، وخرج النجم البرازيلي ليحتضن زميله السابق في البارسا والمدرب الحالي تشافي هيرنانديز.

الجدير بالذكر أن المباراة التي خاضها برشلونة ضد بوماس انتهت بالفوز بستة أهداف نظيفة، سجلها ليفاندوفسكي، بيدري، ديمبلي، دي يونج، أوباميانغ.

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