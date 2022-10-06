برشلونة ينفق 77 بالمئة من دخله الطبيعي على الأجور

أعلن نادي برشلونة عن بنود الميزانية التي يعتزم تقديمها لمجلس عموميته يوم الأحد المقبل بهدف الموافقة عليها.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية المقربة من النادي الكتالوني أن قيمة المداخيل التي سيتم اقتراحها من قبل المدير المالي إدوارد روميو تصل إلى 1.255 مليار يورو.

إلا أنه تم تضخيم هذا الرقم بشكل مصطنع إذ تبلغ القيمة الفعلية للأصول المباعة 856 مليون يورو.

فيما تصل قيمة المصاريف إلى 1.065 مليون يورو ليصبح مجموع الربح المتوقع 190 مليون يورو.

ومن المصاريف المذكورة أعلاه مبلغ 516 مليون يورو مخصصة للفريق الأول، لكن مجموع الأجور التي سيتم دفعها لجميع لاعبي الفرق الرياضية المحترفة في النادي يصل إلى 656 مليون يورو، أي ما نسبته 77٪ من دخل البارسا الطبيعية.