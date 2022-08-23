برناردو سيلفا يحسم أمر انتقاله إلى برشلونة

انتقال برناردو سيلفا إلى برشلونة هو حديث الصحف والمواقع خلال الفترة الماضية، وفي بعض اللحظات كان عشاق البلوغرانا يشعرون بأن نجم وسط المان سيتي كان قريبًا جدًا من الوصول إلى كامب نو.

وكانت قد كشفت التقارير الأخيرة أن مدرب السيتي الفيلسوف بيب غوارديولا أكد أنه لا يمكنه إجبار أي لاعب على البقاء، لأنه لو فعل ذلك لن يستفيد من اللاعب وسؤثر هذا الأمر على مستواه بالتأكيد، ولم يصرح أي شيء حول انتقال سيلفا إلى برشلونة وترك الأمر مفتوحًا، حيث قال أنه حتى نهاية سوق الانتقالات لا أحد يعرف ماذا يمكن أن يحدث.

برناردو سيلفا (المصدر: أ ف ب)

برناردو سيلفا يحسم أمر الانتقال إلى برشلونة

بعد المد والجزر والقيل والقال خلال الفترة الماضية حول مستقبل برناردو سيلفا، على ما يبدو أن النجم البرتغالي قرر الاستمرار مع ناديه الحالي مان سيتي، حيث أنه قال في تصريحات لموقع النادي الإنجليزي الرسمي أنه سعيد مع مانشستر سيتي.

وجاءت تصريحات سيلفا التي حسم فيها أمر انتقاله إلى برشلونة، عقب لقاء مان سيتي مع نيوكاسل في المباراة المثيرة التي انتهت بالتعادل 3-3 ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال سيلفا بعد المباراة أمام نيوكاسل: "أنا سعيد هنا وأبذل قصارى جهدي لمساعدة النادي، أنا شديد التركيز هنا".

وبحسب وسائل الإعلام البريطانية، فإن مان سيتي قرر تمديد عقد سيلفا حتى 2027، والعقد الجديد سيشمل مضاعفة راتب النجم البرتغالي ليصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

ترتيب الدوري المصري بعد تتويج نادي الزمالك رسميًا موسم 2021-2022