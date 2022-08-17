برناردو سيلفا يلغي فكرة الانتقال إلى برشلونة (تفاصيل)

من الواضح أن ما تناقلته يوم أمس صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية حول انتقال برناردو سيلفا إلى برشلونة كان صحيحًا وليس مجرد سبق صحفي أو لخطف الأضواء، حيث أكدت الصحيفة الإسبانية أن انتقال نجم السيتي إلى القلعة الكتالونية مجرد حلم لن يتحول إلى حقيقة.

وخلال الفترة الماضية شهد موضوع انتقال برناردو سيلفا إلى برشلونة ضجة كبيرة وتقارير وأخبار هنا وهناك، وآخر ما تم التوصل إليه أن مانشستر سيتي طلب مبلغًا ضخمًا يصل لـ100 مليون يورو للموافقة على رحيل النجم البرتغالي، إلّا أن برشلونة الذي يمر في أزمة مالية لم يستطع تقديم سوى 80 مليون يورو في هذه الصفقة وهو ما قوبل بالرفض من النادي الإنجليزي.

برناردو سيلفا (المصدر: أ ف ب)

برناردو سيلفا لن ينتقل إلى برشلونة هذا الموسم

بحسب موقع "ذا أتلتيك" البريطاني، فإن برناردو سيلفا حسم الأمر وقرر إلغاء فكرة الرحيل إلى البارسا هذا الموسم وفضل البقاء مع السيتي لفترة أطول، وأضاف الموقع أن اللاعب لن ينتقل إلى برشلونة على الأقل هذا الموسم، حيث أن قرر في نهاية الأمر أن يواصل مع مانشستر ستي تحت قيادة الفيلسوف بيب غوارديولا.

الجدير بالذكر أن سيلفا خلال الأيام الماضية نشر صورته عبر حسابه على "تويتر" وأرفقها برسالة يوجه فيها الشكر لزملائه في الفريق ولجماهير السيتي، وبدت الرسالة للبعض وكأنها وداعية وتلميح واضح من طرف اللاعب أنه في طريقه إلى برشلونة.

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