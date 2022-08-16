موراتا يغلق الباب في وجه مانشستر يونايتد

أكد المهاجم الإسباني ألفارو موراتا ونجم أتلتيكو مدريد أنه سعيد مع ناديه الحالي ولا يفكر بالانتقال إلى مكان آخر، وجاءت هذه التصريحات من قبله بعد أن تم ربطه خلال هذا الأسبوع بالعرض الذي قدمه له مانشستر يونايتد.

وتألق موراتا مؤخرًا مع أتلتيكو مدريد في أول مباراة في الدوري الإسباني أمام خيتافي، حيث استطاع تسجيل هدفين مميزين، وبحسب بعض التقارير فعلى ما يبدو أن اليونايتد يبحث عن مهاجم بهذه المواصفات خاصة في حال رحل رونالدو عن الأولد ترافورد.

موراتا يرفض عرض مانشستر يونايتد

وكان موراتا قد صرح لصحيفة ماركا الإسبانية وقال: "أنا أريد حقًا اللعب هنا لأجل أتلتيكو مدريد وفي جميع المنافسات، أنا سعيد بوجودي مع هذا النادي كما كنت دائمًا".

وتابع: "أريد مواصلة العمل والمحاولة دائمًا لتحقيق النتائج للفريق في كل مباراة، أتلتيكو من أفضل الأندية في العالم، بالطبع هناك بعض العروض، ولكني لست مهتمًا وتركيزي هو العمل هنا فقط، أنا سعيد في أتلتيكو مدريد وأريد مواصلة تألقي مع النادي".

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