خورخي مينديز: مغادرة رونالدو من يونايتد مسألة وقت

تضاربت الأخبار والعناوين خلال الفترة الماضية حول مصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه الحالي مانشستر يونايتد، فتارة يتم تداول أنه يريد الاستمرار وأنه ضمن الخطة الأساسية للمدرب تين هاغ، وتارة أخرى تخرج بعض التقارير التي تؤكد قرب رحيله عن الأولد ترافورد.

وحقيقة الأمر أن صاروخ ماديرا ليس راضيًا عن أداء يونايتد منذ الموسم الماضي، وما زاد الطين بلة هو أنه لن تتاح له فرصة اللعب في دوري أبطال أوروبا والتي تعتبر بطولته المفضلة والتي حقق فيها الأرقام القياسية سواء بالأهداف أو بالمشاركات، لذلك وجهة الدون بلا شك هي إلى أحد الأندية المشاركة في بطولة ذات الأذنين.

كريستيانو رونالدو (المصدر: أ ف ب)

مغادرة رونالدو من يونايتد مسألة وقت

بحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فقد تحدث وكيل أعمال رونالدو خورخي مينديز عن بعض التفاصيل الخاصة بالدون ورغبته في الرحيل عن يونايتد، وأكد مينديز أن يعمل بجد في الوقت الحالي لإيجاد حل مناسب للاعب البرتغالي.

ويتابع رومانو أن رونالدو قد يفعلها ويعلن انتقاله إلى النادي الجديد في الدقائق الأخيرة قبل إغلاق سوق الانتقالات كما فعل تمامًا العام الماضي عندما رحل عن يوفنتوس.

ويؤكد رومانو أن الرحيل عن مانشستر يونايتد بالنسبة لرونالدو هي الأولوية القصوى لديه هذا الصيف، إلّا أن المشكلة تكمن في أن النادي الإنجليزي يصر أن الدون ليس للبيع، في الوقت الذي لا يزال فيه مينديز يواصل البحث عن خيار مناسب.

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