برناردو سيلفا ينشر رسالة وداعية للسيتي..هل يقترب من برشلونة؟ 

شارك النجم البرتغالي ولاعب مانشستر سيتي الإنجليزي برناردو سيلفا رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" بدت وكأنها بمثابة توديع لزملائه ومحبيه من جماهير السيتي، وذلك بعد مباراته الأخيرة مع الفريق أمام بورنموث في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ولا يخفى على أحد أن سيلفا بات قريبًا من الانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني، حيث أنه مطلوب من المدرب تشافي هيرنانديز الذي يرغب بتعزيز خط الوسط، خاصة مع احتمالية رحيل الهولندي دي يونغ خلال سوق الانتقالات الحالي.

A great performance from the team and a fantastic atmosphere! I would also like to thank everyone at the stadium for those beautiful moments of love and support you guys showed me 💙 pic.twitter.com/H6OWz2Oh4b — Bernardo Silva (@BernardoCSilva) August 14, 2022

برناردو سيلفا يودع جماهير السيتي

شارك سيلفا صورة له عبر حسابه على موقع "تويتر" وأرفقها برسالة بدت وكأنها وداعية للفريق وللجماهير في مانشستر سيتي، حيث كتب قائلًا: " أداء رائع من الفريق وأجواء رائعة، أريد أن أوجه الشكر للجميع في الملعب على تلك اللحظات الجميلة من الحب والدعم الذي أظهرتموه لي يا رفاق".

الجدير بالذكر أن سيلفا يسعى للرحيل إلى النادي الكتالوني منذ فترة طويلة حتى قبل بداية الموسم الجديد، ولكن الأمر متوقف على برشلونة الذي يجب أن يصل لحل مع دي يونغ للرحيل حتى تتوفر الأموال في فاتورة الرواتب ويتمكن النادي من تسجيل اللاعبين الجدد.

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