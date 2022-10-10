بعد إخراجه أمام آرسنال..هل بات صلاح عبئًا على ليفربول ؟ 

تلقى نادي ليفربول يوم أمس خسارة قاسية من متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز نادي آرسنال على ملعب "الإمارات"، ولعل القسوة لم تكن في النتيجة التي انتهت 3-2، ولكنها كانت في الخسارة نفسها التي أكدت خروج الريدز من قطار المنافسة هذا الموسم على لقب الدوري.

وقد تكون أبرز ما تداولته المواقع والصفحات على السوشيال ميديا هي اللحظة التي قرر فيها يورغن كلوب إخراج اللاعب المصري محمد صلاح، حيث انتقد العديد قرار المدير الفني الألماني وطريقة تعامله مع لاعب يعد من أحد نجوم الفريق خلال السنوات الماضية.

محمد صلاح (المصدر: أ ف ب)

هل بات صلاح عبئًا على ليفربول هذا الموسم؟

لن يكون هناك أي تحيز في السطور القادمة بالأخص وأننا نتحدث عن نجم عربي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن الحق يقال وهو أن قرار يورغن كلوب أمس بإخراج صلاح في بداية الشوط الثاني أمام آرسنال كان صحيحًا ولا غبار عليه، فالنجم المصري وكأنه كان ليس حاضرًا خلال مجريات المباراة، بل كان يشكل مصدر خطورة على وسط ليفربول بسبب قلة التركيز والأخطاء الكثيرة، هذا في حال استطاع لمس الكرة من الأساس.

ولن نقول أن صلاح هو السبب الوحيد في تراجع أداء ليفربول هذا الموسم، ففي الحقيقة هناك الكثير من الأسباب وعلى رأسها رحيل أسد التيرانغا ساديو ماني وعدم تعويضه بصفقة من نفس المستوى، ثانيًا تراجع مستوى آرنولد والذي بمجرد خروجه أمام آرسنال وقدوم غوميز في مكانه عادت الجهة اليسرى لحالتها الطبيعية.

أخيرًا وليس آخرًا، ليفربول نادي عريق ولديه تاريخ في أوروبا لا يختلف عليه أحد، ولا أحد يعلم فقد نراه ينافس في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم خاصة بعد فقدان إمكانية المنافسة على لقب البريميرليغ بعد خسارة أمس، ولكن إذا أراد صلاح أن يستمر أساسيًا كالمواسم السابقة فهو مطالب بالمزيد بالتأكيد، وفي الغالب لن يكون هناك مجال للمجاملات على حساب الفريق بالنسبة لكلوب خاصة خلال هذه المرحلة الحرجة.

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