بعد التعادل..فولهام يرد بسخرية على شكوى كلوب عن أرضية الملعب

خرج نادي ليفربول الإنجليزي يوم أمس بنتيجة التعادل في المباراة الأولى له في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نادي فولهام على ملعبه "كرافن كوتيج".

وفي الحقيقة، لم تكن المباراة سهلة على ليفربول، حيث أن الريدز حقق التعادل بصعوبة بعد أن تأخر في النتيجة مرتين خلال المباراة، ليخرج في النهاية بنقطة واحدة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وعقب المباراة، تحدث المدرب الألماني يورغن كلوب لوسائل الإعلام وأعزى سبب أداء فريقه بهذا الشكل والخروج بنتيجة التعادل إلى سوء أرضية ملعب فولهام وجفاف العشب وقال بحسب موقع "GOAL": الموقف لم يكن صحيحًا في البداية ثم أردنا المقاومة لكن الامر لم يكن سهلًا بعد الآن"، وأضاف: "أرضية الملعب كانت جافة، لقد تلاعبوا بنا بأوراقهم في معظم الوقت".

فولهام يرد بسخرية على تصريحات كلوب

من جهته، رد نادي فولهام بطريقة ساخرة على تصريحات يورغن كلوب حول سوء أرضية الملعب، ونشر الحساب الرسمي للنادي على "تويتر" تغريدة أرفقها بصورة للملعب وجاء فيها: "يبدو عشب ملعب كرافن كوتيج بالأمس خصبًا تمامًا".

The Craven Cottage turf looking absolutely lush yesterday. 💦#FFC pic.twitter.com/9QEc20kGeM — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 7, 2022

على صعيد آخر، تمكن النجم المصري محمد صلاح يوم أمس بعد أن صنع هدفًا وسجل هدفًا ضد فولهام، من تسجيل رقم قياسي جديد كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في المباريات الافتتاحية في الدوري الإنجليزي برصيد 8 أهداف، ليعادل بذلك رقم آلان شيرر، واين روني، وفرانك لامبارد.

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