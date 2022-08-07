كعادته، تألق النجم المصري محمد صلاح يوم أمس في المباراة الأولى لنادي ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكلا الفريقين.

واستطاع صلاح أن يصنع الهدف الأول بتمريره من الطرف لتصل إلى الأوروغواني داروين نونيز الذي سجل الهدف بطريقة مميزة بكعب رجله، ليعود محمد صلاح ويضع توقيعه على ثاني أهداف المباراة ويسجل هدف التعادل لنادي ليفربول.

محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في الدوري الإنجليزي

بعد المباراة التي قدمها الملك المصري يوم أمس أمام فولهام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، سجل محمد صلاح رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث أصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا في المباريات الافتتاحية للدوري الإنجليزي برصيد 8 أهداف، ليعادل بذلك رقم آلان شيرر، وواين روني، وفرانك لامبارد.

ومن المقرر أن يخوض نادي ليفربول مباراته القادمة في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نادي كريستال بالاس يوم الإثنين القادم 15 أغسطس 2022 في تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية.

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