بعد الطرد..كاسيميرو خارج قائمة مانشستر يونايتد في هذه المباريات

البوابة – تعرض نجم الوسط البرازيلي في مانشستر يونايتد كاسيميرو للإيقاف 4 مباريات، وذلك بعد تلقيه البطاقة الحمراء الثانية له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان كاسيميرو قد تعرض للطرد يوم أمس بعد تدخله بشكل عنيف على اللاعب كارلوس ألكاراز في المباراة في الجولة 27 من مسابقة الدوري التي انتهت بالتعادل السلبي بين مانشستر يونايتد وساوثهامبتون.

المباريات التي سيغيب عنها كاسيميرو مع مانشستر يونايتد

اضطر يوم أمس الشياطين الحمر لأن يلعبوا معظم الشوط الثاني من اللقاء أمام ساوثهامبتون منقوصي العدد بعد طرد كاسيميرو في الشوط الأول، ليتمكن الفريق في النهاية من الخروج بالتعادل السلبي دون أهداف.

وتم اتخاذ قرار الإيقاف بحق كاسيميرو لأربع مباريات مع مان يونايتد، وذلك على إثر تلقيه البطاقة الحمراء الثانية له في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

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ومن المقرر أن يغيب النجم البرازيلي عن قائمة مانشستر يونايتد في المباريات القادمة في البريميرليغ والتي ستكون أمام نيوكاسل، برينتفورد، وإيفرتون، بالإضافة إلى مباراة فولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي.

يشار إلى أن ثلاث من هذه المباريات التي لن يكون كاسيميرو حاضرًا فيها ستلعب بعد فترة التوقف الدولي، وهو ما سيعطي استراحة طويلة للنجم البرازيلي على صعيد الأندية.