برشلونة يجتمع مع وكلاء دي يونغ لإجبار اللاعب على الرحيل!

لا يزال نادي برشلونة الإسباني يحاول ترتيب أوراقه هذا الموسم، وبات التخلص من بعض اللاعبين في الفريق على رأس أولويات الإدارة، وأول اسم على قائمة المغادرين هو الهولندي فرينكي دي يونغ الذي ارتبط اسمه الفترة الماضية بقوة بنادي مان يونايتد.

ويهدف النادي الكتالوني إلى التخلص من دي يونغ وغيره من اللاعبين الآخرين، من أجل توفير الأموال اللازمة لتحسين الوضع الاقتصادي وتسجيل كافة الصفقات الجديدة قبل نهاية سوق الانتقالات هذا الصيف.

فرينكي دي يونغ (المصدر: أ ف ب)

اجتماع برشلونة مع وكلاء دي يونغ لحسم الرحيل عن النادي

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن إدارة برشلونة حددت موعدًا جديدًا للاجتماع مع وكلاء دي يونغ، وذلك في محاولة أخيرة لإجبار اللاعب الهولندي على الرحيل والانتقال إلى مان يونايتد.

ولا يخفى على أحد أن مان يونايتد بقيادة تين هاغ أبدى اهتمامه بخدمات لاعب الوسط الهولندي دي يونغ قبل أن يبدأ الموسم الجديد، وبالفعل توصل النادي الإنجليزي لاتفاق مع البارسا على الصفقة بشكل كامل، إلّا أن دي يونغ كان يرفض في كل مرة ويعلنها صراحة أنه يريد البقاء مع البلوغرانا، لا سيما أن الشياطين الحمر لا يتواجدون هذا العام في دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من رفض دي يونغ الرحيل عن برشلونة، إلّا أنه بحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية لا يزال مان يونايتد يريد التعاقد مع اللاعب ولم يستسلم حتى الآن.

من جهة أخرى، حاولت إدارة البارسا تضييق الخناق على دي يونغ لإجباره على الرحيل، حيث طلب النادي من اللاعب بأن يخفض راتبه 50% أو أن يرحل، وها هو البارسا سيعقد اجتماع أخير مع وكلاء دي يونغ لإجبار اللاعب على الاختيار بين تخفيض راتبه أو الرحيل إلى مانشستر يونايتد.

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