كلوب يهاجم برشلونة بعد تعاقداته الأخيرة وهذا ما قاله

خرج المدرب الألماني يورغن كلوب والمدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عن صمته، وتحدث في تصريحات صحفية عن برشلونة وعن إنفاقه الكثير من الأموال على تعاقداته الاخيرة رغم الأزمة المالية التي كان يشكو منها النادي منذ الموسم الماضي.

وأبدى كلوب استغرابه كيف يمكن لنادي برشلونة أن ينفق المال بهذه الطريقة حتى دون أن يضمن أن هناك ما يمكن أن ينقذه لاحقًا بعد نهاية الموسم الحالي.

كلوب يهاجم برشلونة

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لا أفهم الأمر لعدة أسباب، عندما تقول لي أنك لا تملك المال، فهذا يعني أني لا أنفق أي شيء، هكذا أخبرتني بطاقتي البنكية مرتين، ولحسن الحظ كان ذلك قبل عدة سنوات".

وأضاف: "أرى ذلك كمشجع لكرة القدم، لذلك لا أفهم، النادي الوحيد الذي أعرف أنه باع ملعبه وبعض الحقوق مقدما كان بوروسيا دورتموند، وجاء فاتسكه في اللحظة الأخيرة وأنقذ كل شيء، ولا أعرف إن كان هناك فاتسكه في برشلونة أم لا".

وذكر كلوب في تصريحاته هانز فاتسكه، وهو الرئيس التنفيذي في دورتموند، واستلم زمام الأمور آنذاك خلال الأزمة المالية للنادي عام 2005 وتمكن وقتها من إنقاذ النادي الألماني من الإفلاس.

الجدير بالذكر أن برشلونة استطاع خلال سوق الانتقالات الحالي أن يحسم 5 صفقات مهمة وهم أندرياس كريستنسن، فرانك كيسي، جول كوندي، رافينيا، وروبرت ليفاندوفسكي، ومن المتوقع أن يحسم النادي الكتالوني خلال الأيام القادمة صفقات أخرى مثل برناردو سيلفا وماركوس ألونسو.

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