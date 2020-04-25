بلماضي يتطلع لإقناع نجل زيدان بتمثيل الجزائر

يتطلع جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري لإقناع لوكا نجل المدير الفني لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، من أجل الدفاع عن ألوان منتخب محاربي الصحراء.

وذكر موقع صحيفة "ماركا" الإسبانية أن حارس مرمى ريال مدريد المعار حالياً لراسينغ سانتاندير، والذي التقى بلماضي قبل انتشار فيروس كورونا، قبل عرض تمثيل المنتخب الجزائري.

ويحمل لوكا الجنسيتين الفرنسية والإسبانية، لكن والده لديه الجنسية الجزائرية.

ويرغب بلماضي في تعزيز صفوف المنتخب، المتوّج بلقب كأس إفريقيا 2019، حيث ستكون المنافسة ثلاثية على مركز حراسة المرمى بين لوكا (21 عاماً) ورايس مبولحي وعز الدين دوخة (33 عاماً) كل منهما.