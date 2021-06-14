بنزيمة جاهز للمشاركة مع فرنسا في يورو 2020

أكد كريم بنزيمة مهاجم منتخب فرنسا أنه جاهز لمواجهة ألمانيا في انطلاقة مشوار الديوك ببطولة «يورو 2020».

وصرح هداف ريال مدريد لقناة "تي إف 1" الفرنسية: «الأمور تسير على ما يرام، تمكنت من المشاركة في التدريبات يوم السبت، ولا أشكو من آلام، وبالتالي أنا جاهز».

بنزيمة مستعد لمساعدة بلاده

وأضاف نجم الديوك العائد مؤخراً لتمثيل فرنسا: «لا.. لم أفكر لحظة في إمكانية غيابي عن يورو 2020 رغم أن الألم كان شديداً، لكنها مجرد كدمة، فضلت عدم المجازفة وقررت الخروج من الملعب».

وأتم المهاجم: «لا أعاني من آلام أو مشاكل بدنية بل أشعر أني بحالة جيدة، لأني جهزت نفسي بتدريبات بدنية، وجاهز بنسبة 100 %».

وأصيب بنزيمة أعلى الركبة اليمنى في المباراة الودية ضد بلغاريا، وتم استبداله بعد مرور 39 دقيقة من اللقاء الذي انتهى بفوز أبطال العالم بثلاثية دون رد.