بوتشيتينو: سيتي أفضل فريق في العالم لكن باريس سيتحداه

يستضيف باريس سان جيرمان نظيره مانشستر سيتي اليوم الأربعاء على ملعب بارك دو برانس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسعى سان جيرمان، الذي أقصى برشلونة وبايرن ميونيخ في الأدوار الإقصائية هذا الموسم، إلى التأهل للمباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي.

وسئل ماوريسيو بوتشيتينو مدرب الباريسي، عما إذا كان إقصاء البارسا وبايرن سيمنح الثقة لفريقه، فرد قائلاً: «قبل أشهر كان علينا التركيز على مواجهة برشلونة، والفوز عليه، ثم بايرن ميونيخ، نحن نتحدث عن دوري الأبطال، ثاني أهم بطولة بعد كأس العالم، الأنظار كلها موجهة إلى هذه المسابقة، نحن نشعر بالراحة الآن، ندرك جيداً أننا سنواجه فريقاً رائعاً، عمل كثيراً من أجل الوصول إلى هذه المرحلة، إنه فريق يمتلك لاعبين رائعين، لكننا واثقون من أنفسنا، ونحترم منافسينا، ستكون المباراة مختلفة عن مواجهتي برشلونة وبايرن ميونيخ».

وعما إذا كان سيتي أقوى من بايرن، أضاف بوتشيتينو: «مانشستر سيتي هو أحد أقوى الفرق في العالم، ويملك أفضل مدرب، وبالتأكيد سيكون أقوى من بايرن، دعونا نرى، لا نعرف ما سيحدث، الأمر الأهم هو أن 180 دقيقة ستحدد المتأهل إلى النهائي».

وعن خوض مباراة الذهاب على ملعب بارك دو برانس بعد فوزين كبيرين في آخر مباراتين خارج الديار في دوري أبطال أوروبا، قال الأرجنتيني: «سواء على ملعبنا أو خارجه، نحن نبحث دائماً عن تقديم أفضل مستوى ممكن، وفي نفس الوقت أنت تحتاج للفوز في مباراة الإياب من أجل التأهل للنهائي، على أية حال لدينا خبرة في هذه البطولة».

وعن مواجهة بيب غوارديولا، أوضح بوتشيتينو: «بالنسبة لي ستكون مواجهة بين فريقين جيدين جدا، إنها ليست معركة شخصية بين فردين، عندما نتحدث عن غوارديولا فنحن نتحدث عن واحد من أفضل المدربين في العالم، إن لم يكن الأفضل، أنا معجب بالعمل الذي يقوم به، ليس فقط بسبب بطولاته وإنما الطريقة التي يبني بها الفرق».

ورداً على تصريحات غوارديولا بأنه من المستحيل إيقاف خطورة باريس سان جيرمان لمدة 90 دقيقة، قال الأرجنتيني: «كلا الفريقين يملكان لاعبين رائعين للقيام بواجباتهم طوال الـ 90 دقيقة، ستكون مواجهة صعبة وتنافسية، قدم مانشستر سيتي مشواراً رائعاً هذا الموسم وكذلك في الماضي تحت قيادة غوارديولا، أتمنى أن نقدم أداءً جيداً وأن نحقق الفوز».

وعما إذا كان التأهل مع توتنهام هوتسبير إلى نصف النهائي عام 2019 على حساب مانشستر سيتي سيفيده اليوم، قال بوتشيتينو: «لا يمكنني أن أستفيد من مباراة مر عليها نحو عامين، اللقاء القادم مختلف تماماً من حيث كل شيء، اليوم مانشستر سيتي مختلف، وأنا أقود باريس سان جيرمان».

وعن المقارنة بين فيل فودين وكيليان مبابي، قال بوتشيتينو: «فودين لاعب رائع، أعرفه جيداً منذ أن كنت في إنجلترا، نحتاج لمراقبته خلال المباراة، سيكون تحدياً كبيراً لأننا نواجه لاعبين مثل رياض محرز، ورحيم ستيرلينغ، وكيفين دي بروينه، وسيرجيو أغويرو وغابرييل جيزوس، إنه أفضل فريق في العالم، فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس رابطة الأندية الإنجليزية، لكن من الصعب أن نقارن بين فودين ومبابي لأنهما مختلفان، سيكون تحدياً كبيراً».