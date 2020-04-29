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بوغبا على أعتاب يوفنتوس في صفقة تبادلية

منشور 29 نيسان / أبريل 2020 - 02:37
بول بوغبا
بول بوغبا

أكدت تقارير إيطالية أن النجم بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد اقترب من العودة إلى ناديه السابق يوفنتوس.

وأشارت التقارير: “ربما يدخل بوغبا في صفقة تبادلية مع بعض لاعبي السيدة العجوز مثل ميراليم بيانيتش ودوغلاس كوشتا وأليكس ساندرو وبليز ماتويدي”.

وأضحت التقارير أن يونايتد ربما يحصل على لاعب أو اثنين من اللاعبين الأربعة. مضيفة أن ماتويدي هو الأقرب للشياطين الحمر.

وكشفت التقارير أن يونايتد كان ينتظر الحصول على مبلغ لا يقل عن 150 مليون يورو من صفقة بيع بوغبا لولا تداعيات تفشي كورونا والخسائر التي منيت بها الأندية الأوروبية كافة، وفقاً لشبكة “سكاي نيوز إيطاليا”.

Via SyndiGate.info


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