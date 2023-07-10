بوغبا مرشح للحاق ببنزيمة وكانتي في اتحاد جدة

زار النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب خط وسط يوفنتوس الإيطالي مرافق نادي الاتحاد السعودي، وسط تقارير ربطته بانتقال محتمل إلى بطل دوري روشن هذا الصيف.

ولم يقض اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً أفضل الأوقات منذ رجوعه إلى يوفي صيف العام الماضي جراء توالي الإصابات التي أبعدته عن الملاعب معظم فترات الموسم المنصرم.

وتأتي زيارة نجم خط الوسط إلى اتحاد جدة للوقوف على مخططاته للموسم القادم، علماً بأنه التقى بإداريي النادي بحسب موقع "ترايبل فوتبول".

وأكدت تقارير أخرى دخول النادي في مفاوضات مع وكيلة أعمال اللاعب رافاييلا بيمينتا.

ومن المحتمل أن يجد بوغبا نفسه يلعب إلى جانب مواطنيه كريم بنزيمة ونغولو كانتي المنتقلين حديثاً إلى الاتحاد الساعي للحفاظ على لقبه المحلي والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا.

يذكر أن عقد الفرنسي الحالي مع يوفنتوس مستمر حتى يونيو من عام 2026.