بوغبا: ميسي يقوم بأشياء مستحيلة

ميسي وبوغبا

يعد ليونيل ميسي أحد أفضل نجوم كرة القدم عبر التاريخ نتيجة للمستوى الذي يقدمه مع برشلونة، وقد كشف بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد عن استمتاعه بمشاهدة "ليو" في حوار مطول.



وقال الدولي الفرنسي: "ميسي وكرة القدم أمران متناغمان، استمتع بمشاهدته كثيراً فهو يقوم بأشياء لا يمكن لأحد القيام بها، إنه لاعب رائع كل شيء بداخله حول كرة القدم.

"عندما كنت صغيراً كنت أتابع زيدان ورونالدينيو وميسي أيضاً، شاهدت الكثير من المقاطع لمارادونا وبيليه وكاكا ونجوم آخرين، الآن يتواجد الكثير من النجوم الذين أتابعهم أيضاً مثل (أندريس) إنييستا ويايا توريه و(كيفين) دي بروينه و(لوكا) مودريتش".

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وتابع: "السعادة بالنسبة لي هي التمتع بصحة جيدة والفوز بالبطولات، والاستمتاع بوقت جيد مع العائلة، فقدت أبي مؤخراً وهو كان شخصاً مهماً للغاية بالنسبة لي.

"أعلم أني أتحدث كشخص كبير ولكني مررت بالكثير من الأشياء، لدي بعض الأصدقاء الذين لم يكونوا محظوظين مثلي".

يذكر أن بوغبا يقدم أداءً متواضعاً حالياً مع مانشستر يونايتد، وذلك بعد الخلاف الذي حدث مع المدرب جوزيه مورينيو.