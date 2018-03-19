تقرير: رونالدو يطالب إدارة ريال مدريد بالتعاقد مع صلاح

رونالدو وصلاح

أكدت تقارير إعلامية بريطانية أن كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد منح إدارة ناديه الضوء الأخضر للتعاقد مع محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشرت صحيفة "دايلي إكسبريس" تقريراً تحت عنوان "كريستيانو رونالدو منح الضوء الأخضر لإدارة ريال مدريد من أجل التعاقد مع محمد صلاح".

وأضافت في تقريرها، بأن البرتغالي يرى في نظيره المصري الخيار الأمثل للتواجد في ريال مدريد، بدلاً من غاريث بايل الذي بات قريباً من الرحيل على ما يبدو.

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وأوضحت الصحيفة أن قائد منتخب البرتغال يرى الإمكانيات التهديفية لصلاح، والسرعة التي يتمتع بها، وهو ما يجعله الحل الأمثل لريال مدريد في فترة الانتقالات القادمة.

يذكر أن صلاح يتربع حالياً على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي والدوريات الأوروبية الخمسة الأكبر مجتمعة، برصيد 28 هدفاً، قبل سبع مراحل من نهاية الموسم.