كلوب : صلاح سيصبح الأفضل في العالم

كلوب يشيد بصلاح

يرى يورغن كلوب، مدرب ليفربول أن النجم المصري محمد صلاح في طريقه، لأن يصبح يوماً ما أفضل لاعب في العالم.

ويقدم صلاح موسماً رائعاً مع الريدز حتى الآن أكده السبت الماضي برباعية تاريخية في مرمى واتفورد (5-0) قاده فيها إلى المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانفرد الدولي المصري، أفضل لاعب إفريقي لعام 2017، بصدارة ترتيب هدافي البطولة برصيد 28 هدفاً، متقدماً بفارق 4 أهداف عن مهاجم توتنهام هاري كاين المصاب.

وأصبح صلاح أفضل مسجل خلال موسمه الأول مع ليفربول، بعدما رفع رصيده إلى 36 هدفاً في جميع المسابقات، متخطياً فيرناندو توريس صاحب الـ 33 هدفاً عام 2008.

ويرى كلوب أن بإمكان صلاح (25 عاماً) أن يخلف ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ويصبح أفضل لاعب في العالم بقوله: "اعتقد أنه في طريقه لتحقيق ذلك، لا اعتقد أن محمد صلاح أو أي لاعب آخر يريد أن تتم مقارنته بميسي".

تقرير: رونالدو يطالب إدارة ريال مدريد بالتعاقد مع صلاح

هل سينجح فالفيردي في محاكاة أمجاد غوارديولا مع برشلونة؟

مصلحة الضرائب الإسبانية تصر على معاقبة رونالدو بالحبس

راكيتيتش يتفوق على ميسي وسواريز

شكوك حول لحاق كييليني بلقاء يوفنتوس وريال مدريد

ودعا كلوب نجم فريقه المصري للحفاظ على المستوى الذي وصل إليه هذا الموسم، كما فعل ميسي ورونالدو لعقد من الزمن.

وتابع المدرب الألماني: "كما هو الحال دائماً في الحياة، فإذا كانت لديك الموهبة، عليك أن تظهرها باستمرار، وهذا جيد جداً لنا ويساعدنا كثيراً".

يذكر أن صلاح أصبح أول لاعب يسجل رباعية لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ لويس سواريز في مرمى نوريتش عام 2013.