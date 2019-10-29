بوفون: كييليني بنفس أهمية رونالدو

أكد جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس، أن إصابة زميله جيورجيو كييليني، مدافع وقائد البيانكونيري بالرباط الصليبي، تماثل تعرض كريستيانو رونالدو لإصابة وغيابه عن الفريق، من حيث التأثير.

وقال بوفون في تصريحات أبرزها موقع "توتوميركاتو": "إصابة كييليني سرعت من عملية إدخال (ماتيس) دي ليخت في المشاركة واللعب.

"إذا سارت الأمور على ما يرام، فقد يكون (دي ليخت) جاهزاً في مارس، حتى لو ظهر في هذه الفترة أنه يعاني من وجود سحابة كثيفة فوق رأسه".

وختم: "إصابة كييليني ضربة قوية وسيئة كما لو كانت إصابة تعرض لها كريستيانو رونالدو".