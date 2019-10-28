بوفون يكشف عن موقفه من العودة لتمثيل إيطاليا

كشف الحارس الأسطوري جيانلويجي بوفون عن موقفه من العودة لتمثيل منتخب إيطاليا المشارك في بطولة يورو 2020 الصيف القادم.

في الوقت ذاته، تحدث النجم المخضرم عن كواليس رحيله عن يوفنتوس وعودته مرة أخرى، بعد الموسم الذي قضاه مع باريس سان جيرمان، معترفًا بأنه لم يكن يتوقع العودة إلى فريق السيدة العجوز كحارس مرة أخرى، خاصة بعد تخطيه عامه الأربعين.

وقال بطل العالم 2006 في مقابلة مع "تيكي تاكا": "كان من الصعب رفض العرض الباريسي، وكان من دواعي سروري أن يتصل بي نادٍ بهذا النوع في سن الأربعين، أردت خوض تجربة مختلفة، وبالنسبة للعودة مرة أخرى ليوفي، فهذا حدث بقرار مني في إحدى الليالي في باريس.

"قلت لنفسي ماذا ستفعل مع العائلة في إيطاليا وأنت في سن 41؟ فسخت عقدي مع باريس وقبلت على الفور عرض يوفنتوس".

وبخصوص موعد اعتزاله، قال: "لا أفكر في ذلك في الوقت الراهن، يبدو وكأني أعاني من حالة نفسية جسدية تجعلني أشعر أني ما زلت لاعباً مهماً في الفريق، من الواضح أني لا أفكر في المستقبل، لكني هادئ وسأحظى بفرصة لتقييم نفسي عندما أشعر أني لم أعد قادراً على اللعب".

أما عن فكرة العودة لتمثيل منتخب بلاده مرة أخرى، بعد الاستفاقة الأخيرة مع المدرب روبرتو مانشيني، قال: "لست جزءاً من مشروع المنتخب الشاب، هناك جيانلويجي دوناروما فهو ألماس لامع، وأليكس ميريت وآخرون، حراسة المرمى تبدو آخر مشكلات إيطاليا".