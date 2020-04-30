بيانيتش قد يقنع برشلونة بالتخلي عن آرتور

يواصل يوفنتوس ضغطه من أجل الحصول على خدمات لاعب الوسط آرتور ميلو خلال فترة الانتقالات القادمة.

ويسعى المدرب ماوريتسيو ساري لضم لاعب وسط جديد، لحل الأزمة التي يعاني منها في هذا المركز، والتي ظهرت بشكل كبير خلال الموسم الحالي قبل التوقف.

وأكد موقع "جول" أن البارسا يرفض فكرة التخلي عن آرتور، بناء على وجهة نظر المدرب كيكي سيتيين وإدارة النادي.

مع ذلك، قد يرضخ لضغط يوفنتوس في حالة قدوم العرض المناسب من النادي الإيطالي، وسط محادثات مستمرة بين الطرفين على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

ونظراً للأزمة المالية التي تمر بها مختلف أندية أوروبا، سيكون من الصعب على نادي السيدة العجوز، التقدم بعرض مالي ضخم للتعاقد مع صاحب الـ 23 عاماً، وهو ما يدفعه لإقحام ميراليم بيانيتش في صفقة تبادلية، وإغراء برشلونة بالحصول على خدماته مقابل التخلي عن نجم الوسط البرازيلي.

وفي حالة الفشل بضم آرتور، فهناك العديد من الأهداف الأخرى ليوفنتوس، أهمها جورجينيو لاعب وسط تشيلسي، وبول بوغبا نجم مانشستر يونايتد، وساندرو تونالي لاعب بريشيا الشاب والمُراقب بشدة من برشلونة.

يذكر أن آرتور انضم لبرشلونة قادماً من غريميو عام 2018، وخاض 67 مباراة بقميص الفريق الإسباني، ليصبح من العناصر الأساسية وأحد أهم اللاعبين بصفوفه.