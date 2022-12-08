بيان رسمي من الاتحاد البرتغالي حول موقف رونالدو من المنتخب في كأس العالم 2022

كشف الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في بيان رسمي ، حقيقة ما حدث مع النجم كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده، والخلاف الذي وقع بينه وبين مدرب الفريق فرناندو سانتوس بعد إجلاسه على الدكة في مباراة سويسرا في دور الـ 16 من كأس العالم قطر 2022.

وتأتي هذه الخطوة من الاتحاد البرتغالي بعد أن تداول البعض غياب رونالدو عن معسكر تدريبات الفريق، وقيام البعض بنشر شائعات تقول أن تصرف المدرب سانتوس متعمد لإجبار الدون على الرحيل عن المنتخب البرتغالي.

بيان رسمي من الاتحاد البرتغالي حول موقف رونالدو من منتخب بلاده

نشر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر صفحته على "تويتر" جزءًا من البيان الرسمي الذي أصدره الاتحاد البرتغالي بخصوص النجم كريستيانو رونالدو.

Official statement from Portuguese FA 🚨🇵🇹 #Qatar2022



“Reports claiming Cristiano Ronaldo threatened to leave the national team during a conversation with Fernando Santos are not true — FPF clarifies that at no time did Cristiano threaten to leave the national team in Qatar”. pic.twitter.com/xEJO98ZaXM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 8, 2022

وجاء فيه: "جميع التقارير التي تدعي أنه تم التعامل مع كريستيانو رونالدو من قبل المدرب فرناندو سانتوس بطريقة وكأنه يريد رحيله عن منتخب البرتغال هي غير صحيحة أبدًا".

ويتابع البيان: "الاتحاد البرتغالي يؤكد من جانبه أن لم يحدث في أي وقت من الأوقات وأن تم التعامل مع رونالدو بطريقة تدعوه لمغادرة المنتخب الوطني في كأس العالم قطر 2022".

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