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بيان رسمي من الاتحاد البرتغالي حول موقف رونالدو من المنتخب في كأس العالم 2022

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 08 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 01:11
(Photo by ADRIAN DENNIS / AFP)
(Photo by ADRIAN DENNIS / AFP)

كشف الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في بيان رسمي ، حقيقة ما حدث مع النجم كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده، والخلاف الذي وقع بينه وبين مدرب الفريق فرناندو سانتوس بعد إجلاسه على الدكة في مباراة سويسرا في دور الـ 16 من كأس العالم قطر 2022.

وتأتي هذه الخطوة من الاتحاد البرتغالي بعد أن تداول البعض غياب رونالدو عن معسكر تدريبات الفريق، وقيام البعض بنشر شائعات تقول أن تصرف المدرب سانتوس متعمد لإجبار الدون على الرحيل عن المنتخب البرتغالي. 

بيان رسمي من الاتحاد البرتغالي حول موقف رونالدو من منتخب بلاده

نشر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر صفحته على "تويتر" جزءًا من البيان الرسمي الذي أصدره الاتحاد البرتغالي بخصوص النجم كريستيانو رونالدو.

 

وجاء فيه: "جميع التقارير التي تدعي أنه تم التعامل مع كريستيانو رونالدو من قبل المدرب فرناندو سانتوس بطريقة وكأنه يريد رحيله عن منتخب البرتغال هي غير صحيحة أبدًا". 

ويتابع البيان: "الاتحاد البرتغالي يؤكد من جانبه أن لم يحدث في أي وقت من الأوقات وأن تم التعامل مع رونالدو بطريقة تدعوه لمغادرة المنتخب الوطني في كأس العالم قطر 2022".

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