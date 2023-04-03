بيب غوارديولا يكشف موعد عودة هالاند من الإصابة

البوابة – كشفت التقارير الرياضية خلال الساعات الماضية أنه من المتوقع عودة نجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند والتحاقه بزملائه في الفريق في المباراة أمام ساوثهامتبون السبت المقبل.

وغاب المهاجم النرويجي صاحب الـ42 هدفًا هذا الموسم عن تشكيلة السيتي في المباراة التي تم فيها التغلب على ليفربول بنتيجة 4-1 في الأسبوع 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

غوارديولا عن يتحدث عن عودة إيرلينغ هالاند من الإصابة

يعتقد مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا أن هالاند سيتعافى من الإصابة التي يعاني منها خلال عطلة نهاية الأسبوع القادمة، وبالتالي سيكون جاهزًا ولائقًا بدنيًا للمشاركة مع الفريق.

اقرأ أيضًا: ميلان يكتسح نابولي برباعيةٍ نظيفة في ملعب دييغو مارادونا

وفي حديثه للصحفيين عقب مباراة ليفربول، قال غوارديولا: "إيرلينغ هالاند يتحسن بشكل ملحوظ، الجمعة الماضية شعر بحال أفضل مقارنة بالأيام الماضية".

وأضاف: "تبقى لدينا 5 أيام فقط قبل مواجهة نادي ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، كل أمنياتي أن يتمكن هالاند من التواجد في التشكيلة ومساعدتنا في هذا اللقاء كما فعل طوال هذا الموسم".