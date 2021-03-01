بيكهام يحلم بجلب ميسي ورونالدو إلى إنتر ميامي

انتهز النجم الأسطوري ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي في الولايات المتحدة الأميركية، فرصة تقديم القميص الجديد للفريق لكي يتحدث عن طموحاته الكبرى مع ناديه.

وقال الإنجليزي في تصريحات نقلتها شبكة «راديو وتلفزيون مونتي كارلو سبورت» أنه يأمل في جذب أبرز نجوم الكرة إلى ناديه، وفي مقدمة هؤلاء ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وكان بيكهام أقنع غونزالو هيغواين وبليز ماتويدي، العام الماضي، باللعب لفريقه لكنه لا يريد أن يكتفي بذلك، بل على العكس يسعى إلى ضم المزيد من النجوم الكبار خلال السنوات المقبلة.

وتساءل بيكهام قائلاً: "طالما لا توجد أية عقبات أو موانع لجذب كبار النجوم، فلما لا أحلم بضم الكبيرين ميسي ورونالدو؟

وتابع بيكهام (45 عاماً) أسطورة مانشستر يونايتد وريال مدريد عندما كان لاعباً، قائلاً: "ميسي ورونالدو الآن في قمة مستويهما، وهما الأفضل في العالم على امتداد 15 عاماً، ونحن نريد أن نجذب الأفضل".

وأبدى بيكهام رغبته الشديدة في بناء «فريق أحلام» يتحدث عنه العالم كله، وإذا ما توصل إلى جمع «البرغوث» و«الدون» في ناديه، ستكون «صفقة القرن».

وأكد بيكهام أن الجماهير الأميركية ترغب في رؤية النجوم العظام وهم يلعبون في الدوري الأميركي، بعد أن زادت شعبية كرة القدم هناك.

وعلقت الشبكة بقولها: "أيقونة الكرة الإنجليزية بيكهام، يمتلك - بالكاريزما التي يتمتع بها، والإمكانيات المادية التي بحوزته، وبشمس مدينة ميامي الرائعة، كل الأوراق الرابحة التي تجعله ينجح في تحويل إنتر ميامي إلى أعظم نادٍ في الدوري الأميركي".