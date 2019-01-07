بيكيه يدعم فالفيردي ويطالب باستمراره في برشلونة

إيرنيستو فالفيردي

أعرب المدافع جيرارد بيكيه، نجم برشلونة عن مساندته للمدير الفني إيرنيستو فالفيردي، مطالباً بضرورة بقائه على رأس القيادة الفنية للفريق الكتالوني الموسم المقبل.

وجاءت تصريحات بيكيه، وسط غموض كبير يكتنف مصير فالفيردي مع برشلونة، حيث تواترت شائعات على رحيله نهاية الموسم.

وتحدث بيكيه عن مستقبل فالفيردي قائلاً: "هذا قراره وسنحترمه لأنه المدرب، لكننا سنكون سعداء إذا استمر معنا، إنه يقوم بعمل رائع، إنه يدير الفريق بتلقائية، والهدوء الذي يتمتع به يسفر عن نتائج جيدة، إنه يبرهن على إنه يؤدي عملاً نافعاً".

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وأكد بيكيه أن فوز برشلونة أمس الأحد 2-1، على مضيفه خيتافي في الدوري الإسباني، كان مهماً لمشوار الفريق في البطولة، وأوضح قائلاً: "لا أعرف إذا كان هذا الفوز ضربة مهمة في الليغا، ولكن من المهم اقتناص نقاط من المنافسين، من المهم دائماً العودة إلى الانتصارات بعد عطلة عيد الميلاد، أعتقد أننا لم نحقق هذا منذ سنوات، نحن سعداء بحصد النقاط.

"العشب كان جافاً بعض الشيء، إنهم لا يغمرون الملعب بالمياه أبداً، عندما لا يقومون بذلك فإن الكرة والأحذية تتعلق بالعشب".

وأشار نجم منتخب إسبانيا السابق، إلى أن تقنية حكم الفيديو المساعد "فار"، أثارت الجدل قبل وبعد تطبيقها في الدوري الإسباني، واختتم قائلاً: "عندما لم تكن فار موجودة كانوا يتساءلون لماذا لا تطبق، وعندما وجدت تساءلوا لماذا وجدت، الجدال يروق لنا في هذا البلد، هذا أمر يتعلق بالثقافة، أعتقد أن تقنية فار ساعدت الحكام وهذا هو المهم".