ملخص مباراة كوريا الجنوبية والفلبين 1-0 كأس آسيا 2019

لاعبو كوريا الجنوبية يحتفلون بالفوز

فاز منتخب كوريا الجنوبية على نظيره الفلبيني بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات كأس آسيا الإمارات 2019.

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أحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب هوانغ جو في الدقيقة 67 من عمر اللقاء ليتقاسم منتخب كوريا الجنوبية بهذه النتيجة الصدارة مع المنتخب الصيني برصيد ثلاث نقاط لكل منهما فيما يتذيل منتخبا قيرغستان والفلبين الترتيب بدون نقاط.