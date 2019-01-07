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ملخص مباراة كوريا الجنوبية والفلبين 1-0 كأس آسيا 2019

ملخص مباراة كوريا الجنوبية والفلبين 1-0 كأس آسيا 2019
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نشر 07 كانون الثاني/يناير 2019 - 17:36 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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لاعبو كوريا الجنوبية يحتفلون بالفوز
لاعبو كوريا الجنوبية يحتفلون بالفوز

فاز منتخب كوريا الجنوبية على نظيره الفلبيني بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات كأس آسيا الإمارات 2019.

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أحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب هوانغ جو في الدقيقة 67 من عمر اللقاء ليتقاسم منتخب كوريا الجنوبية بهذه النتيجة الصدارة مع المنتخب الصيني برصيد ثلاث نقاط لكل منهما فيما يتذيل منتخبا قيرغستان والفلبين الترتيب بدون نقاط.

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