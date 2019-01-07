ملخص مباراة كوريا الجنوبية والفلبين 1-0 كأس آسيا 2019
لاعبو كوريا الجنوبية يحتفلون بالفوز
فاز منتخب كوريا الجنوبية على نظيره الفلبيني بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات كأس آسيا الإمارات 2019.
أهداف مباراة الصين وقيرغيزستان 2-1 كأس آسيا 2019
ريال مدريد بطل سقطت أنيابه في الدوري الإسباني
صلاح يترقب التتويج الإفريقي وماني وأوباميانغ يحلمان بالمفاجأة
بوفون: هذا اللاعب يدفعني للتفكير بالاعتزال
أهداف مباراة خيتافي وبرشلونة 1-2 الدوري الإسباني
أحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب هوانغ جو في الدقيقة 67 من عمر اللقاء ليتقاسم منتخب كوريا الجنوبية بهذه النتيجة الصدارة مع المنتخب الصيني برصيد ثلاث نقاط لكل منهما فيما يتذيل منتخبا قيرغستان والفلبين الترتيب بدون نقاط.
اختيار المحرر
1 - 4 من 12