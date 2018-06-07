برشلونة يقترب من ضم لينغليه

كليمون لينغليه

اقترب برشلونة من حسم صفقة التعاقد مع كليمون لينغليه من إشبيلية بعد فشل مفاوضات تجديد عقده.

ويمتلك المدافع يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده يصل إلى 35 مليون يورو فقط.



وقال موقع "جول" أن لينغليه جلس يوم الأربعاء الماضي مع إدارة إشبيلية للوقوف على مسألة تجديد عقده، وكشفوا له عن مشروع الفريق مع وعده بمنحه الراتب الأعلى.



ورفض لينغليه تجديد عقده مطالباً الحصول على وقت للتفكير واتخاذ القرار.

ريال مدريد يحدد سعراً ضخماً للتخلي عن بايل

أهداف مباراة بلجيكا ومصر 3-0 الودية

ليفاندوفسكي يرفض يونايتد وتشيلسي من أجل ريال مدريد

نصر كروي عربي بإلغاء مباراة الأرجنتين في القدس

صحيفة: أموال ليفربول وراء تقرير إصابة كايروس بارتجاج في نهائي الأبطال

ورغم أن المدافع لم يوافق بصورة نهائية على الانضمام لبرشلونة، إلا أنه الخيار الأول حال فشل في تجديد عقده مع الفريق الأندلسي.

ولن يتمكن النادي الكتالوني من ضم أي صفقة سوى بعد الأول من يوليو حتى لا يواجه خطر الإيقاف بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

وقد يكون لينغليه أولى صفقات برشلونة في الأسبوع الأول من يوليو.

وجدد برشلونة عقد سامويل أومتيتي حتى 2023 مع رفع الشرط الجزائي في عقده إلى 500 مليون يورو.