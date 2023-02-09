بينهم رونالدو..قمصان نجوم يوفنتوس في المزاد لدعم متضرري زلزال تركيا

كشف اللاعب التركي ميريه ديميرال عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" عن عرض قمصان مجموعة من زملائه السابقين والحاليين في يوفنتوس لبيعها في مزاد خيري لدعم ضحايا الزلزال في تركيا.

ومن أبرز القمصان التي كانت معروضة في المزاد قميص نجم يوفنتوس السابق والنجم الحالي لنادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو الموقّع بخط يده، إلى جانب قميص باولو ديبالا نجم نادي روما، وقميص صخرة الدفاع الحالي في يوفنتوس ليوناردو بونوتشي.

عرض قمصان موقعة من نجوم يوفنتوس الحاليين والسابقين في مزاد خيري

أوضح اللاعب التركي ديميرال في تغريدته التي نشرها عبر حسابه على "تويتر" أن رونالدو أعطاه الإذن بعرض القميص في المزاد الخيري، مؤكدًا له أن الحزن أصابه بسبب ما حدث في تركيا، إلى جانب أن كل من ديبالا وبونوتشي قد عبرا أيضًا عن دعمهما الكامل للشعب التركي في هذه المحنة الصعبة.

Az önce @Cristiano ile konuştum.



Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz.



Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere @ahbap 'a bağışlanacaktır. pic.twitter.com/OwnU93oShJ — Merih Demiral (@Merihdemiral) February 7, 2023

اقرأ أيضًا: ليدز يجبر مانشستر يونايتد على التعادل في أولد ترافورد

ولفت إعلان ميريه ديميرال أنظار المتابعين من خلال تغريدته التي وصلت إلى 8 ملايين شخص، وانهالت العروض لشراء القمصان الموقعة من نجوم يوفنتوس، حيث وصل أعلى سعر حتى الآن 14 ألفًا و862 يورو.