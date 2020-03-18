تأجيل يورو 2020 يبعد رونالد كومان عن برشلونة

تعقدت عملية تولي رونالد كومان تدريب برشلونة خلال الفترة القادمة، بعد تسبب فيروس «كورونا» المستجد في تأجيل بطولة يورو 2020 لعام إضافي.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، الأربعاء، أن عقد كومان مع الاتحاد الهولندي لكرة القدم ينص على السماح له بالرحيل لتدريب البارسا، بعد نهاية منافسات يورو 2020.

وقال المدير الفني للمنتخب الهولندي في تصريحات رسمية: "عقدي مع الاتحاد الهولندي يسمح لي بتدريب برشلونة بعد اليورو، لذلك أصبحت الأمور معقدة بعد تأجيل البطولة حتى عام 2021".

يذكر أن إدارة النادي الكتالوني ستسمح للمدرب الحالي كيكي سيتيين بالاستمرار الموسم القادم، بعد إيقاف المسابقات الكروية في الوقت الراهن بسبب تفشي الفيروس.