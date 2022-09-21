تأكيد رحيل سواريز عن ناسيونال الشهر المقبل..هل يعود إلى أوروبا؟

أكدت التقارير والمواقع الإخبارية خلال الأيام الماضية رحيل النجم الأوروغوياني لويس سواريز عن ناديه الحالي ناسيونال، وذلك تزامنًا مع نهاية الموسم الكروي في الأوروغواي في شهر أكتوبر المقبل.

وكان سواريز قد انتقل خلال سوق الانتقالات هذا الصيف إلى ناديه الذي شهد انطلاقة مسيرته الكروية نادي ناسيونال في الأوروغواي، وذلك بعد انتهاء عقده مع أتلتيكو مدريد، وحاول سواريز اللحاق سريعًا بالنادي الجديد حرصًا على المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.

لويس سواريز (المصدر: أ ف ب)

سواريز يرحل عن ناسيونال، هل يعود إلى أوروبا؟

وصرح رئيس نادي ناسيونال خوسيه فوينتيس حول رحيل النجم الأوروغوياني عن النادي قائلًا: " عند انتهاء الموسم في الأوروغواي سيرحل سواريز، هذا ما تم الاتفاق عليه، وأنا أقول هذا الأمر لكي أضع حد لأي توقعات خاطئة، لقد بذل جهدًا كبيرًا للمجيئ إلى هنا".

يشار إلى أن الموسم الكروي في الأوروغواي ينتهي في 31 أكتوبر، أي قبل 20 يومًا من بداية كأس العالم 2022 في قطر، ومن المقرر أن يمثل لويس سواريز منتخب بلاده الأوروغواي في المونديال، حيث أنه أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده، فهو لديه 68 هدفًا سجلهم في 132 مباراة لعبها دوليًا.

وحتى هذه اللحظة لا أحد يعلم مصير المهاجم صاحب الـ35 عامًا بعد كأس العالم، هل يعود إلى أوروبا أم أن كأس العالم 2022 في قطر ستكون آخر محطات النجم الأوروغوياني في عالم كرة القدم.

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