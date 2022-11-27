تم خلال الساعات الماضية تأكيد غياب 4 لاعبين في منتخب السعودية قبل مواجهة المكسيك في كأس العالم 2022، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب السعودية والمكسيك يوم الأربعاء القادم 30 نوفمبر 2022 في المباراة الثالثة والحاسمة للتأهل أو للخروج من مونديال قطر 2022، على ملعب "لوسيل" الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

غياب 4 لاعبين في منتخب السعودية قبل مواجهة المكسيك في كأس العالم 2022

كشف الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر موقع "تويتر" عن قائمة الغيابات في صفوف الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام المكسيك، وكان الغياب الأول هو الظهير الأيمن محمد البريك بعد تعرضه لإصابة في عضلة الساق كشفت عنها الفحوصات الطبية.

ومع غياب البريك، يتم هكذا تأكيد غياب 4 لاعبين في منتخب السعودية قبل مواجهة المكسيك الحاسمة للتأهل للدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث سبق وتأكد غياب كل من ياسر الشهراني الذي تعرض لإصابة قوية في مباراة الأرجنتين، كما سيغيب كل من سلمان الفرج بسبب الإصابة أيضًا، وعبد الإله المالكي الذي أوقف لمباراة واحدة بعد الحصول على بطاقتين صفراويين.

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