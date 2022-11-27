المرحلة الثانية من علاج ياسر الشهراني تُكلل بالنجاح

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد في بيان رسمي نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن نجم المنتخب ياسر الشهراني خضع لعملية جراحية ثانية ناجحة.

وتعرض الظهير الأيسر لإصابة خطيرة إثر تصادم عنيف مع مواطنه الحارس محمد العويس خلال المباراة التي جمعت "الأخضر" بغريمه الأرجنتيني في بطولة كأس العالم قطر 2022 والتي انتهت بفوز تاريخي للسعوديين بهدفين لهدف.

ونقل صاحب الثلاثين عاماً إلى مستشفى حمد الطبي في الدوحة مباشرة عقب إصابته، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى الحرس الوطني في الرياض.

ماذا قال الاتحاد السعودي عن عملية ياسر الشهراني الجراحية؟

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي قبل ساعات: "بعد استقرار حالة ياسر الشهراني، ووفقاً للخطة الطبية المقررة، خضع اللاعب ظهر اليوم الأحد، للمرحة الثانية من التدخل الجراحي، وذلك إجراء عملية جراحية لعظام الوجه من قبل الفريق الطبي المختص بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض، وبمتابعة من الفريق الطبي للمنتخب".

"الجدير بالذكر أن اللاعب قد أجرى المرحلة الأولى من التدخل الجراحي بإجراء عملية في البنكرياس، وقد تكللت العمليات الجراحية للمرحلتين بالنجاح ولله الحمد.

"دعواتنا للاعب بالسلامة والشفاء العاجل."

بيان الاتحاد السعودي عن حالة ياسر الشهراني (المصدر: حساب الاتحاد السعودي على تويتر)



يذكر أن منتخب السعودية خسر أمس أمام منتخب بولندا بهدفين دون رد في مباراته الثانية ضمن دور المجموعات لتتعقد مهمته في بلوغ الدور الثاني من مونديال قطر.