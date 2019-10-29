تألق فالفيردي يعقد قدوم إيريكسن لريال مدريد

ذكرت تقارير إسبانية أن صفقة انتقال كريستيان إيريكسن، نجم وسط توتنهام هوتسبير، إلى ريال مدريد باتت معقدة.

وبحسب صحيفة "مونـــدو ديبورتيـــفـــو"، كان من المتوقـــع أن ينضم الدنماركي إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إلا أن انتقاله أصبح مهدداً من قبل فيدي فالفيردي، لاعب وسط الملكي.

وأضافت أن ظهور فالفيردي المميز في المباريات الأخيرة، خلق الشكوك حول التعاقد مع إيريكسن في يناير.

من ناحية أخرى، قال بول روبنسون، حارس مرمى توتنهام السابق، أن على النادي بيع نجم الوسط الدنماركي في الوقت الحالي، مشدداً على أن إيريكسن أن يكون صادقاً ويطلب المغادرة إن أراد الرحيل.

وأوضح: "سيكون من الأفضل بالنسبة للطرفين أن يحاولا العثور على أفضل صفقة حالياً".