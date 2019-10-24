تألق نجوم الأرجنتين في دوري أبطال أوروبا

قد لا يكون للأرجنتين التي تتحدث الإسبانية لغتها الخاصة، لكن يبدو أن مهاجميها، وتحديداً في أكبر فرق أوروبا، ابتكروا وأتقنوا لغة خاصة بهم، هي لغة الأهداف وهز الشباك.

وقد بدا ذلك جلياً في الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد تألق اللاعبين الأرجنتينيين اللافت.

البداية مع مهاجم يوفنتوس باولو ديبالا الذي اقتنص فوزاً صعباً لبطل إيطاليا على حساب لوكوموتيف موسكو بهدفين لهدف أحرزهما المهاجم في 3 دقائق فقط.

مواطنه ماورو إيكاردي سجل أيضاً ثنائية مع باريس سان جيرمان في مرمى كلوب بروج في المباراة التي انتهت بخماسية نظيفة للضيوف.

وسار سيرجيو أغويرو الفتى الذهبي لمانشستر سيتي على نفس المسار، وسجل الهدفين الأول والثاني في مرمى أتالانتا في المباراة التي انتهت بخمسة أهداف لهدف لصالح بطل إنجلترا.

أما النجم الأول للأرجنتين ليونيل ميسي، فرغم أنه اكتفى بهدف وحيد لبرشلونة في مرمى سلافيا براغ، في المباراة التي انتهت بهدفين لهدف لصالح بطل إسبانيا، إلا أن هذه الهدف كان كفيلاً بانفراد "ليو" برقم قياسي في دوري أبطال أوروبا.

وبات ميسي بهدفه الذي أحرزه في الدقيقة الثالثة في مرمى الفريق التشيكي أول لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل في 15 موسماً من البطولة على التوالي، كما عادل بهدفه الرقم القياسي المسجل باسم كل من راؤول غونزاليس وكريستيانو رونالدو بالتسجيل في شباك 33 فريقاً مختلفاً بدوري الأبطال.

كما مهد لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الطريق أمام فريقه لاستعادة توازنه في البطولة بعدما سجل هدف الافتتاح في مرمى بوروسيا دورتموند في المباراة التي فاز فيها النيراتزوري بهدفين دون رد.

وساهم لاعب الوسط إيريك لاميلا في اكتساح توتنهام لضيفه سرفينا زفيزدا بخماسية نظيفة كان نصيبه منها الهدف الرابع.