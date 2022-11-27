تاريخ مواجهات إسبانيا ضد ألمانيا قبل لقاء الليلة في المونديال

نستعرض معكم في هذه المقالة تاريخ مواجهات إسبانيا ضد ألمانيا قبل لقاء اليوم الأحد 27 نوفمبر في مونديال قطر 2022، بالإضافة إلى أهم التفاصيل الأخرى لهذه المباراة المرتقبة.

يستعد عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة مواجهة قوية هذا المساء تجمع إسبانيا ضد ألمانيا على استاد البيت، والتي قد يعتبرها البعض بمثابة نهائي مبكر في كأس العالم 2022.

تاريخ مواجهات إسبانيا ضد ألمانيا

بحسب المعلومات المسجلة سابقًا، لعبت إسبانيا ضد ألمانيا في 25 لقاء رسمي في مختلف المنافسات، وخلال هذه المواجهات كانت الكفة تميل للماكينات الألمانية بقليل، حيث فاز الألمان في 9 مواجهات، في حين حقق الماتادور الإسباني الفوز 8 مرات، وانتهت 8 أخرى بالتعادل.

ولكن عند الحديث عن المواجهات المصيرية والحاسمة، فإن كعب الإسبان يعلو على المانشافت، حيث تمكنت إسبانيا من الفوز بكأس أمم أوروبا في عام 2008 من خلال بوابة ألمانيا والفوز عليها في النهائي بهدف توريس، كما لا يمكن نسيان فوز إسبانيا في كأس العالم 2010، وذلك بعد تخطي ألمانيا والفوز عليها في الدور النصف نهائي بهدف من إمضاء بويول.

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