تعرف على تشكيلة ألمانيا المتوقعة أمام إسبانيا اليوم في كأس العالم قطر 2022 اليوم الأحد 27 نوفمبر، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة في المجموعة الخامسة.

تنطلق اليوم مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة، والتي ستجمع بين منتخب إسبانيا ومنتخب ألمانيا في إطار منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتطمح الماكينات الألمانية اليوم لتحقيق الفوز على الماتادور، خاصة بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام اليابان، لذلك لا بديل اليوم أمام ألمانيا عن حصد الثلاث النقاط للبقاء في سباق المنافسة في مونديال قطر 2022.

موعد مباراة إسبانيا وألمانيا اليوم في كأس العالم قطر 2022

اليوم: الأحد 27 نوفمبر 2022

الموعد: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

الملعب: استاد البيت

المعلق: عصام الشوالي

القناة: beIN Sports HD 2 Max

تشكيلة ألمانيا المتوقعة أمام إسبانيا اليوم في كأس العالم قطر 2022

4-2-3-1

الحراسة: نوير

الدفاع: راوم ، شلوتيربيك ، روديغر ، سولي

الوسط الارتكاز: غوندوغان ، كيميتش

الوسط: موسيالا ، مولر ، غنابري

الهجوم: هافيرتز

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات كأس العالم اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة