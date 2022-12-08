تعرف على تاريخ مواجهات الأرجنتين ضد هولندا قبل موقعة ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022.

من المقرر أن تلعب مباراة الأرجنتين وهولندا يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية على استاد "لوسيل"، وذلك في إطار منافسات دور ربع النهائي في كأس العالم قطر 2022.

ودائمًا ما تكون مواجهات الأرجنتين ضد هولندا ذات طابع مميز، خاصة وأن المواجهات بين الفريقين هي الأكثر تكرارًا في تاريخ كأس العالم بعد مواجهات البرازيل والسويد وألمانيا والأرجنتين، حيث أن مباراة يوم الجمعة ستكون المرة السادسة التي يلتقي فيها المنتخبين في منافسات المونديال.

تاريخ مواجهات الأرجنتين ضد هولندا قبل موقعة ربع نهائي كأس العالم 2022

بحسب السجلات التقى كل من الأرجنتين وهولندا 5 مرات في كأس العالم، استطاع خلالها منتخب التانغو الفوز مرتين، ونجحت الطواحين الهولندية بالفوز مرتين، في حين كان التعادل سيد الموقف في مرة واحدة.

أيضًا خلال المواجهات الخمس في كأس العالم، سجلت هولندا 7 أهداف، بينما سجلت الأرجنتين 4 أهداف، وكانت النتيجة الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين لصالح هولندا التي سجلت أكبر نتيجة أمام الأرجنتين بنتيجة 4-0 عام 1974.

الجدير بالذكر أن المواجهة الوحيدة تاريخيًا التي جمعت الأرجنتين ضد هولندا في ربع نهائي كأس العالم كانت في كأس العالم 1998 في فرنسا، وانتهت وقتها بفوز الطواحين الهولندية على التانغو بنتيجة 2-1.

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