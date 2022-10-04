تاريخ مواجهات برشلونة ضد إنتر قبل قمة اليوم في دوري أبطال أوروبا يعد من أهم الأمور التي يحب عشاق المستديرة أن يلقوا عليها نظرة قبل المواعيد الكبيرة، خاصة عندما تكون المواجهة بين ناديين عريقين في أوروبا.

ويترقب اليوم محبي ومتابعي المواجهات الأوروبية القمة المنتظرة في دوري أبطال أوروبا الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية، حيث سيحل نادي برشلونة الإسباني ضيفًا على نادي إنتر ميلان الإيطالي على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

المصدر: أ ف ب)

تاريخ مواجهات برشلونة ضد إنتر قبل قمة اليوم في دوري الأبطال

تاريخ مواجهات برشلونة ضد إنتر قبل قمة اليوم في دوري الأبطال لن نستطيع اختزالها في سطور قليلة، لذلك سنتحدث بشكلٍ مبدئي عن آخر 6 مواجهات جمعت كلا الفريقين في دوري أبطال أوروبا منذ عام 2010 وحتى آخر مواجهة في عام 2019.

وبحسب الإحصاءات والأرقام لآخر 6 مواجهات، فقد تمكن نادي برشلونة تحقيق الفوز 4 مرات، في حين حقق إنتر ميلان فوزًا وحيدًا، وكان التعادل سيد الموقف في مواجهة واحدة فقط في دوري الأبطال عام 2018.

من بين الإحصاءات الأخرى في تاريخ مواجهات الفريقين، البلوغرانا سجل 9 أهدف في كل اللقاءات، أما إنتر فلديه في رصيده 6 أهداف.

الجدير بالذكر أيضًا أن نادي برشلونة الإسباني لم يتعرض للهزيمة في آخر 10 مواجهات أمام نادي إنتر ميلان الإيطالي من أصل 11 مواجهة بين الفريقين في جميع المسابقات.

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