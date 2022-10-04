جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 سنتعرف عليه فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز المواعيد الكروية والتفاصيل المتعلقة بها والقنوات الناقلة.

تعود اليوم الإثارة والحماس مع انطلاق الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث سيكون هناك مجموعة من المواجهات النارية بين الأندية الأوروبية، وأبرزها برشلونة ضد إنتر على السان سيرو، وليفربول ضد رينجرز على الآنفيلد.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا – الجولة الثالثة

بايرن ميونخ ضد فيكتوريا بلزن – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

مارسيليا ضد سبورتينغ لشبونة – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

إنتر ضد برشلونة – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

ليفربول ضد رينجرز – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

آينتراخت فرانكفورت ضد توتنهام – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

أياكس ضد نابولي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Xtra

كلوب بروغ ضد أتلتيكو مدريد – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Xtra

بورتو ضد باير ليفركوزن – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports Fr 6 HD max

دوري يلو السعودي – الجولة السادسة

القادسية ضد الرياض – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

أحد ضد العربي – الموعد: 6:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

الأخدود ضد الشعلة – الموعد: 8:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

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