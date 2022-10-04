جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 سنتعرف عليه فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز المواعيد الكروية والتفاصيل المتعلقة بها والقنوات الناقلة.
تعود اليوم الإثارة والحماس مع انطلاق الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث سيكون هناك مجموعة من المواجهات النارية بين الأندية الأوروبية، وأبرزها برشلونة ضد إنتر على السان سيرو، وليفربول ضد رينجرز على الآنفيلد.
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة
- دوري أبطال أوروبا – الجولة الثالثة
بايرن ميونخ ضد فيكتوريا بلزن – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium
مارسيليا ضد سبورتينغ لشبونة – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium
إنتر ضد برشلونة – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium
ليفربول ضد رينجرز – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium
آينتراخت فرانكفورت ضد توتنهام – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium
أياكس ضد نابولي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Xtra
كلوب بروغ ضد أتلتيكو مدريد – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Xtra
بورتو ضد باير ليفركوزن – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports Fr 6 HD max
- دوري يلو السعودي – الجولة السادسة
القادسية ضد الرياض – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية
أحد ضد العربي – الموعد: 6:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية
الأخدود ضد الشعلة – الموعد: 8:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية
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