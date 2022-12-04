تعرف على تاريخ مواجهات فرنسا وبولندا قبل موقعة اليوم في كأس العالم قطر 2022، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في دور الـ 16.

يستعد جمهور كرة القدم في كل مكان لمتابعة مباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم قطر 2022، والتي من المقرر أن تنطلق مساء اليوم الساعة 6:00 بتوقيت السعودية على استاد الثمامة، حيث لا توجد الكثير من الخيارات أمام الفريقين، فإما الفوز أو الإقصاء من المنافسة.

تاريخ مواجهات فرنسا وبولندا قبل موقعة اليوم في كأس العالم قطر 2022

يبحث العديد ممن يتابعون الساحرة المستديرة بشغف عن تاريخ مواجهات فرنسا وبولندا قبل لقاء اليوم في كأس العالم قطر 2022، وبحسب السجلات الرسمية، التقى كل من فرنسا وبولندا 16 مرة في كافة المنافسات، حققت فيها الديوك الفرنسية الفوز 8 مرات، مقابل 3 انتصارات لبولندا، وكان التعادل حاضرًا بين الفريقين في 5 لقاءات.

يشار إلى أن منتخب فرنسا تأهل بأريحية من دور المجموعات برصيد 6 نقاط في مونديال قطر 2022، في حين واجهت بولندا صعوبة في التأهل من مجموعتها، وتاهلت في النهاية برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب المكسيك.

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