الموعد والقناة الناقلة لمباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم 2022

تعرف على الموعد والقناة الناقلة لمباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم قطر 2022، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة اليوم في الدور ال16 من المونديال القطري.

ينتظر عشاق كرة القدم في كل مكان هذا المساء متابعة مباراة فرنسا وبولندا في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث أن الفائز من هذه المواجهة سينتظر معرفة الفائز من مواجهة إنجلترا والسنغال التي ستلعب لاحقًا في نفس اليوم.

الموعد والقناة الناقلة لمباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم قطر 2022

موعد مباراة فرنسا وبولندا اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022، حيث ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية، على استاد الثمامة.

وسيتم نقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وشبكة قنوات الكأس، ويمكن متابعة اللقاء بصوت المعلق حسن العيدروس على قناة beIN Sports HD 1 Max، وبصوت مشاري القرني على قناة Alkass EXTRA One HD.

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