تعرف على الموعد والقناة الناقلة لمباراة إنجلترا والسنغال في كأس العالم قطر 2022، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة اليوم في الدور ال16 من مونديال قطر 2022.

يستعد عشاق الساحرة المستديرة في كافة أرجاء المعمورة لمتابعة مباراة إنجلترا والسنغال على استاد البيت، في إطار منافسات دور الـ 16 من كأس العالم قطر 2022، وسيلاقي الفائز من هذه المواجهة الفريق الفائز من المواجهة التي ستسبق هذا اللقاء بين فرنسا وبولندا.

الموعد والقناة الناقلة لمباراة إنجلترا والسنغال في كأس العالم قطر 2022

موعد مباراة إنجلترا والسنغال اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022، حيث ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، على استاد البيت.

وسيتم نقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وشبكة قنوات الكأس، ويمكن متابعة اللقاء بصوت المعلق عامر الخوذيري على قناة beIN Sports HD 2 Max، وبصوت خليل البلوشي على قناة Alkass EXTRA One HD.

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