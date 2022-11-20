تاريخ مواجهات قطر ضد الإكوادور قبل مباراة اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضه لكم بالتفاصيل من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم ما يخص المباراة الافتتاحية اليوم.

يترقب الجميع اليوم أولى مباريات كأس العالم قطر 2022 التي ستجمع بين البلد المضيف منتخب قطر ضد منتخب الإكوادور على ملعب "البيت" الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في المجموعة الأولى التي تضم السينغال وهولندا.

تاريخ مواجهات قطر ضد الإكوادور قبل مباراة اليوم في كأس العالم 2022

تاريخ مواجهات قطر ضد الإكوادور قبل مباراة اليوم في كأس العالم 2022 هي أبرز وأهم التفاصيل التي يحب عشاق الساحرة المستديرة التعرف إليها قبل مباراة اليوم المنتظرة.

وكان قد تواجه كل من منتخب قطر ضد منتخب الإكوادور في ثلاث مناسبات وكانت جميعها ودية، حيث أن الأولى كانت في عام 1996 وانتهت بالتعادل 1-1، في حين الثانية كانت في العام نفسه وانتهت بفوز الإكوادور على قطر بنتيجة 2-1، أما الثالثة كانت في عام 2018 وانتهت بفوز العنابي بنتيجة 4-3.

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