تاريخ مواجهات مان سيتي ضد مان يونايتد قبل ديربي مانشستر اليوم سنتعرف عليه فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى بقية التفاصيل المتعلقة بهذا اللقاء المنتظر اليوم.

يلتقي اليوم مان سيتي مع الجار مان يونايتد على ملعب الاتحاد، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، ومن المتوقع أن يحمل ديربي مانشستر في طياته الكثير من المفاجآت، لذلك نلقي نظرة فيما يلي على تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد قبل اللقاء اليوم في الدوري الإنجليزي.

تاريخ مواجهات مان سيتي ضد مان يونايتد قبل ديربي مانشستر اليوم

تاريخ مواجهات مان سيتي ضد مان يونايتد قبل ديربي مانشستر اليوم يحب مشجعي كلا الفريقين التعرف عليه، خاصة وأن لقاء اليوم يحمل ظروفًا خاصة لا سيما بالنسبة للشياطين الحمر الذي حظي ببداية سيئة في أول مبارتين في الدوري الإنجليزي وانطلق بعدها نحو الانتصارات تحت قيادة تين هاغ.

وبحسب المصادر الرياضية، فإن آخر 6 لقاءات جمعت الفريقين في جميع المسابقات منذ 2020 وحتى اليوم، تغلب فيها السيتي 3 مرات مقابل مرتين لليونايتد، وتعادل كلاهما في مباراة وحيدة.

في ذات السياق، استطاع مان سيتي بقيادة غوارديولا تحقيق الفوز في 28 مباراة في آخر 35 مباراة خاضها الفريق في الدوري الإنجليزي، في حين أن مان يونايتد تحت قيادة تين هاغ حقق الفوز بشكل متتالي في آخر 4 مباريات، وقد يحقق الشياطين الحمر اليوم المفاجآة ويتمكنوا من مواصلة سلسلة الانتصارات على حساب السيتي.

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