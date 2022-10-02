موعد مباراة مان سيتي ومان يونايتد في الدوري الإنجليزي نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى كل التفاصيل المتعلقة بهذا اللقاء والقنوات الناقلة لديربي مانشستر.

سيكون اليوم عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مواجهة نارية تجمع بين قطبي مانشستر، وذلك حينما يستضيف اليوم مان سيتي نظيره مان يونايتد على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى اليوم أبناء الفيلسوف بيب غوارديولا لتحقيق الفوز على أرضهم لحصد النقاط والمواصلة في ملاحقة متصدر الدوري آرسنال الذي انتصر أمس على توتنهام وأصبح في رصيده 21 نقطة.

في حين يطمح الشاطين الحمر بقيادة تين هاغ إلى مواصلة التألق والنتائج الإيجابية، بهدف الوصول إلى النقطة الـ15 التي سوف تنقل الفريق إلى المركز الرابع في ترتيب البريميرليغ.

موعد مباراة مان سيتي ومان يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة مان سيتي ومان يونايتد في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022، حيث يستضيف السيتي الشياطين الحمر على ملعبه "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة التاسعة من البريميرليغ في الساعة 4:00 م بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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