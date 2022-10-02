جدول مباريات اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة تفاصيل أبرز اللقاءات والمواعيد الكروية اليوم والقنوات الناقلة.

ينتظر اليوم عشاق كرة القدم واحدة من أبرز المواجهات على الصعيد الأوروبي، حيث يلتقي مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما على صعيد الدوري الإسباني، سيكون عشاق الملكي اليوم على موعد مع مباراة تجمع ريال مدريد مع أوساسونا، ولقاء هام لاستعادة الصدارة من برشلونة الذي تغلب أمس على مايوركا بهدف دون رد.

أما على صعيد الدوريات العربية، تنطلق اليوم مباريات الدوري السعودي للمحترفين، حيث تتواجه فرق الدوري السعودي في الجولة الخامسة من الموسم الحالي، ومن أبرز اللقاءات هي الهلال ضد التعاون، والنصر ضد الاتحاد.

جدول مباريات اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي – الجولة التاسعة

مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

ليدز يونايتد ضد أستون فيلا – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة السابعة

إسبانيول ضد فالنسيا – الموعد: 3:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD

ريال مدريد ضد أوساسونا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD

الدوري الإيطالي – الجولة الثامنة

لاتسيو ضد سبيزيا – الموعد: 1:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Starz Play App\ AD SPORTS Premium 1

أتالانتا ضد فيورنتينا – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Starz Play App\ AD SPORTS Premium 1

يوفنتوس ضد بولونيا – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Starz Play App\ AD SPORTS Premium 1

الدوري السعودي للمحترفين – الجولة الخامسة

الهلال ضد التعاون – الموعد: 6:20 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC1 HD

النصر ضد الاتحاد – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC1 HD

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